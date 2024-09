“Chao no más”: Camila Power reveló incómodo llamado de Seba Ramírez tras salir de GH - Chilevisión

La ex jugadora de Gran Hermano Chile desmintió un supuesto reencuentro con Ramírez. “No lo he visto, recibí un llamado eso sí”, destapó la influencer.

Camila Power desmintió los rumores sobre un posible reencuentro con Sebastián Ramírez tras ser eliminada de Gran Hermano Chile.

La información comenzó a circular en la cuenta de Instagram @tiomichi.cl, donde un usuario comentó "la Power con Sebastián anoche en una fiesta techno".

Durante su participación en el programa digital Fuera de la Casa de Chilevisión, Camila negó esta afirmación que comenzó a circular en redes sociales.

Camila Power reveló llamado de Sebastián Ramírez

"¡Cómo puede ser que tomen una verdad por 'vi a...'!", arremetió este lunes Camila Power, quien además está postulando al repechaje del reality show.

La actriz dijo que respondió a la cuenta que viralizó este rumor: "Vi el mensaje y les dije '¡yaaa, se pasan para inventar hue...! Y ahí quedó, filo mi verdad".

"No ha pasado nada, no lo he visto (a Sebastián). Recibí un llamado eso sí", reveló la ex jugadora, impactando al panel integrado por Constanza Capelli, Jorge Aldoney y María José Castro (Lady Ganga).

"Él habló en stories y fue bien heavy lo que dijo, ¿el llamado estuvo igual de heavy?", preguntó Castro, y Camila respondió: "idéntico, fue tal cual".

"Número desconocido, ahora como me están llamando a cosas, contesto todo y contesté. Fue la historia multiplicada por 1.000. No era un diálogo y cuando no se puede dialogar, chao no más", destapó la influencer.

La historia mencionada por Power se refiere a una reciente publicación de Ramírez en Instagram, donde arremetió contra ella tras desmarcarse de la relación que tuvieron en el reality.

"Cabros, porfa, no puede ser esta hu... Víctima nivel Dios. Yo que te agarré cariño ¡Me porté excelente! Maldad pura. Todos se cuelgan... qué terrible. Y yo le tenía buena a la mina hu... fui bacán con ella", señaló Sebastián.