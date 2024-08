La tensa petición de Chama a Gran Hermano: Acusó “trampa” y renunció en confesionario - Chilevisión

La prueba de salvación causó una gran polémica con acusaciones de "trampa" por parte de Carlyn, quien fue la ganadora. El resultado fue ratificado por Gran Hermano, acrecentando la molestia de otros jugadores.

La prueba de salvación sacó ronchas entre los jugadores nominados a placa de eliminación, acusando trampa por parte de Carlyn, la ganadora en Gran Hermano Chile.

Según argumentaron, a la participante se le soltó un elástico que supuestamente permitió que desenrollara el nudo de manera más fácil, llevando a que completara el desafío primero que todos.

Al solicitar la revisión de los registros, Michelle, Chama y Manuel esperaron a la respuesta de Gran Hermano respecto de la validez de la prueba. Sin embargo, la respuesta que les entregaron y que ratificó el triunfo de Carlyn, terminó por causar la furia de Chama.

Chama versus Gran Hermano

Los motivos de Gran Hermano para validar a Carlyn como ganadora apuntaron a que la soltura del elástico fue accidental y que esto no influyó en el resultado del desafío. Mientras que Chama dudó en todo momento de esta versión.

"Quisiera ver las imágenes", comenzó diciendo la competidora. "Accidental o no accidental, no lo sé, cada quien tiene su manera de jugar; pero me parece que si se suelta y se desenrosca solo, ahí tiene una ventaja", complementó.

"Además fueron dos veces, no fue sólo una vez", indicó, siendo rectificada por Gran Hermano y pidiendo respeto al momento de hablar.

"Las imágenes están a disposición de todos cuando salgan de la casa", lanzó GH.

Ante esa última frase de Gran Hermano, Chama simplemente decidió presentar su renuncia al frente de sus compañeros y se dirigió al confesionario para continuar en privado esta conversación.

Mira el tenso momento acá: