“Soy más racional”: La poderosa razón de Martina Araneda para no volver a Chile como su hermana - Chilevisión

La hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza aseguró que en algún momento pensó en seguir a su hermana Florencia, pero finalmente optó por quedarse en Estados Unidos.

Martina Araneda, la hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, explicó por qué no siguió los pasos de su hermana Florencia, quien decidió dejar Estados Unidos y volver a Chile para vivir sola.

Recordemos que en agosto pasado, Vacarezza confirmó que su hija Florencia, de 20 años, optó por dar un nuevo "comienzo de vida" en su país natal.

Algo totalmente opuesto es lo que piensa Martina, quien sigue en tierras norteamericanas y no piensa -por el momento- tomar el mismo rumbo que su hermana.

¿Por qué Martina Araneda no volvió a Chile como su hermana?

En diálogo con La Cuarta, la mayor del clan Araneda-Vacarezza aseguró que “yo sí me iba a ir (a Chile), pero pasa que yo soy mucho más racional que mi hermana".

"Como que para mí yo tengo que estar primero donde está mi familia y el resto, mis amigos, o tener pareja, se puede encontrar en cualquier parte. Y soy muy de ver dónde quiero estudiar, dónde quiero trabajar, qué oportunidades se me presentan en cada lado”, señaló.

La estudiante de Derecho detalló que “en el análisis racional... yo quiero dedicarme al área de derechos en inmigración. Y acá es un mercado gigante".

"En Chile es un mercado mucho más chico comparado al mercado simplemente que hay en Miami de inmigración, o todas las visas que tiene Estados Unidos con todo. Y también derecho a una carrera muy local", agregó.

En ese sentido, Martina sostuvo que "si yo estudiaba en Chile y después quería venirme, igual iba a tener que hacer algo acá, igual iba a tener que hacer alguna convalidación, algún tipo de estudio".

"Por lo que estudié, se hace más fácil al revés, estudiando primero acá y después, si quiero volver a Chile, buscando la convalidación allá", añadió.

“Acá buscaré cómo me hallo, me encuentro, porque sí, son culturas distintas. Vivimos en Weston, que es súper tranquilo, como que no tiene vida de juventud, no hay discos, no hay bares. Los restaurantes cierran a las 9. Pero dije, buscaré la forma de encontrar un poco eso que también me gusta", afirmó.