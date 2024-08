Skaleth Labra sufrió reacción alérgica en su rostro durante react de GH: “Parezco tomate” - Chilevisión

A través de su cuenta de Instagram, la influencer detalló que la molestia venía desde la noche anterior, sin embargo, durante la transmisión en vivo comenzó a picarle más aún.

Skarleth Labra preocupó a sus seguidores de las redes sociales luego de sufrir una inesperada reacción alérgica en su rostro durante el programa Stalkeando de Gran Hermano Chile.

Si bien la influencer detalló que sentía picazón desde la noche anterior, a lo largo de la transmisión en vivo su cara se fue tornando de un color cada vez más rojizo. Afortunadamente, Skar no se sentía mal de salud, sino más bien se trató de una molestia.

La reacción alérgica de Skar en Stalkeando

"Tengo como alergia (...) anoche, no podía dormir porque me picaba el cuello, no sé qué me pasaba", partió contando la ex participante de Gran Hermano Chile en el streaming.

A lo largo de casi dos horas, Skar no dejó de rascarse el rostro e incluso le preguntó a los usuarios conectados qué podría haberle ocurrido. "Yo creo que me dio urticaria", detalló más tarde, agregando que no era contagioso y que podía deberse al estrés, según le informaban desde producción.

Una vez llegó Eskarcita a acompañar a Labra para realizar dinámicas de maquillaje, Skar aseguró que "cuando termine el programa, chicos, me voy a sacar altiro todo el maquillaje, parezco un tomate".

"Imagínense, Jorge va a llegar acá y me va a ver así", exclamó la influencer acomplejada, mientras se reía de sus propios dichos. Sin embargo, este tipo de alergia no le impidió terminar su trasmisión en Stalkeando.

Durante la noche, Skar comentó en cuenta de Instagram lo sucedido, explicando que iría al médico. "Hoy en el react me dio una reacción alérgica y no sé qué es. Me pica mucho, mañana me iré a ver porque está feito el clima", detalló.