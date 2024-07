Skar y Jorge revelan drástica decisión sobre su relación tras más de un año juntos - Chilevisión

La pareja lleva más de un año de noviazgo, tiempo en que casi no se han separado, sin embargo, esto podría haberles empezado a pasar la cuenta, por lo que la pareja decidió tomar cartas en el asunto.

Skarleth Labra y Jorge Aldoney, la pareja más querida que salió de la primera temporada de Gran Hermano Chile, anunció a sus seguidores que han tomado una drástica decisión en torno a su relación.

A través de un En Vivo por TikTok, la pareja informó que ya no seguirán viviendo juntos, tal como han hecho desde enero de este año, cuando decidieron buscar un departamento más grande para vivir junto a sus dos perritas.

Skar anunció que se irá a vivir sin Jorge

"Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos", partió diciendo la bailarina a sus 2 mil seguidores con los que estaban compartiendo en el live del ex Mister Universo Chile.

Ante la duda de los espectadores, el modelo confirmó la noticia que acababa de dar su novia: "Sí, Merengue se va a ir a vivir solita".

A modo de explicación, Skar comentó que "cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita...".

Cabe destacar que la pareja también trabaja junta en Chilevisión y en diferentes proyectos, sin embargo, el amor parece seguir intacto en la relación, tal como el primer día.

