“Fui bastante valiente”: Jorge Aldoney detalló polémico momento de Emilia Dides en Miss Universo Chile - Chilevisión

El ex integrante de Gran Hermano reflexionó sobre su desempeño en el certamen que coronó a Dides como la ganadora. Además, habló sobre su preparación para el concurso de Mister World 2024.

Jorge Aldoney impactó como conductor del certamen de belleza Miss Universo Chile 2024. El ex chico reality habló de esta experiencia y analizó su desempeño durante el evento.

El ex Gran Hermano Chile partió animando Miss Teen hace un par de años y, en esta oportunidad, tuvo el desafío de conducir este reconocido concurso.

“Para ser la primera experiencia en vivo, en horario prime y estand solo, creo que me salió bastante bien”, comentó a Página 7.

Sin embargo no todo fue color de rosa ya que admitió que en primera instancia se sintió incómodo en el escenario. “No estoy acostumbrado a este tipo de animación. Estar en televisión en vivo es muy distinto. No hay lugar para la equivocación”, reconoció.

Respondió a críticas

Jorge Aldoney también se refirió a algunas críticas que recibió durante la transmición del evento: “Cualquier error va a ser sacado de contexto. Creo que asumí el riesgo y fui bastante valiente. A los leones, porque fue una animación en solitario”.

“La gente está acostumbrada a los rostritos de televisión, que se creen perfectos, que no tienen autocrítica, que jamás te van a decir que estaban nerviosos”, comentó al mencionado medio.

En ese contexto, el ex chico reality afirmó: “Yo lo hago porque esa ha sido mi tónica desde el inicio. Siento que si me hice un poco conocido, porque famoso no me creo, fue porque estuve en un reality y no puedo cambiar mi forma de ser aquí afuera y venderme como otra persona”.

En medio del concurso también ocurrió un confuso incidente durante la coronación de Emilia Dides, por lo que Jorge decidió referirse al respecto.

“Esa fue una descoordinación de piso porque la chica que entró a premiar tenia que esperar a que salieran las tres nominadas, y premió a la primera. De hecho, yo corregí el error, fui el que salvó la situación", recordó.

Nuevos desafíos

En su cuenta de Instagram Jorge reflexionó sobre su rol como conductor y su crecimiento personal, lo que le permitirá enfrentarse en la competencia de Mister Mundo Chile.

"Dos desafíos grandes terminados y ahora empieza uno igual, al que llego llenísimo de experiencia y sí, el trabajo duro siempre le gana al pituto (...) Hace 10 años tenía pánico de disertar en la universidad, ahora me peino frente a miles de personas", publicó.