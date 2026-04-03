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“Se cierra una etapa”: El emotivo momento en que remueven cartel de Claudio Iturra cerca de aeropuerto

La empresa fundada por el aventurero lo recordó con un emotivo mensaje a casi dos años de su muerte.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

El conocido cartel con el rostro de Claudio Iturra cerca de la entrada del Aeropuerto de Santiago, en el que llamaba a viajar con su empresa de turismo, fue retirado este jueves.

A través de sus historias de Instagram, la agencia Masai Travel recordó a su fundador con un emotivo mensaje de despedida al afiche en su memoria.

Recordemos que el aventurero falleció en el 2024 tras sufrir un infarto al miocardio y desde entonces su empresa lo ha recordado por la labor que realizó con cientos de personas.

Una nueva despedida a Claudio Iturra

“Hoy se cierra una etapa, pero aún sigues presente en cada sueño cumplido“, escribieron desde la agencia de Iturra junto a un video del momento en que quitaron el cartel.

Por su parte, la empresa reveló con emoción: “Puede parecer solo una imagen que desaparece, pero en realidad era mucho más que eso“.

“Estaba justo en ese lugar donde comienzan los viajes. Donde uno parte con nervios, ilusión y expectativas. Donde todo todavía es incierto, pero al mismo tiempo posible. Y durante meses, ese letrero acompañó a miles de personas en ese momento exacto y a todos nosotros como familia Masai“, añadieron, según consignó Biobio.

Respecto al simbólico momento, agregaron: “Se siente como el cierre de un ciclo importante. Pero también como un recordatorio de que lo que él dejó sigue intacto“.

“Sigue en cada persona que se atrevió a viajar, en cada historia que comenzó con una idea, y en todos los que hoy siguen buscando experiencias que los conecten de verdad. Hoy, desde Masai y toda su familia, ese mensaje sigue más vivo que nunca, seguimos viajando, seguimos conectando, seguimos cumpliendo sueños. Gracias por todo Claudio“, cerró la empresa.

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