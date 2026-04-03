“Se cierra una etapa”: El emotivo momento en que remueven cartel de Claudio Iturra cerca de aeropuerto

La empresa fundada por el aventurero lo recordó con un emotivo mensaje a casi dos años de su muerte.

El conocido cartel con el rostro de Claudio Iturra cerca de la entrada del Aeropuerto de Santiago, en el que llamaba a viajar con su empresa de turismo, fue retirado este jueves.

A través de sus historias de Instagram, la agencia Masai Travel recordó a su fundador con un emotivo mensaje de despedida al afiche en su memoria.

Recordemos que el aventurero falleció en el 2024 tras sufrir un infarto al miocardio y desde entonces su empresa lo ha recordado por la labor que realizó con cientos de personas.

Una nueva despedida a Claudio Iturra

“Hoy se cierra una etapa, pero aún sigues presente en cada sueño cumplido“, escribieron desde la agencia de Iturra junto a un video del momento en que quitaron el cartel.





Por su parte, la empresa reveló con emoción: “Puede parecer solo una imagen que desaparece, pero en realidad era mucho más que eso“.

“Estaba justo en ese lugar donde comienzan los viajes. Donde uno parte con nervios, ilusión y expectativas. Donde todo todavía es incierto, pero al mismo tiempo posible. Y durante meses, ese letrero acompañó a miles de personas en ese momento exacto y a todos nosotros como familia Masai“, añadieron, según consignó Biobio.

Respecto al simbólico momento, agregaron: “Se siente como el cierre de un ciclo importante. Pero también como un recordatorio de que lo que él dejó sigue intacto“.

“Sigue en cada persona que se atrevió a viajar, en cada historia que comenzó con una idea, y en todos los que hoy siguen buscando experiencias que los conecten de verdad. Hoy, desde Masai y toda su familia, ese mensaje sigue más vivo que nunca, seguimos viajando, seguimos conectando, seguimos cumpliendo sueños. Gracias por todo Claudio“, cerró la empresa.