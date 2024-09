Chama se cansó de Manu en Gran Hermano: Lo trató de tóxico y decidió separar caminos - Chilevisión

Luego de un intenso día lleno de celos, Chama tomó una drástica decisión sobre su relación con Manuel, pese a que el italiano aseguró que cambiaría en Gran Hermano.

La relación entre Manuel Napoli y Alexandra Méndez se ha ido afianzando los últimos días tras el reingreso de Chama a Gran Hermano Chile, sin embargo, los celos del italiano ponen en la cuerda floja cualquier posible relación entre ellos.

Durante la previa a las fiestas patrias, los jugadores intentaron aprender a bailar cueca, instancia en que Chama bailó con Waldo, quien intentaba enseñarles el baile nacional a sus compañeros.

Chama no quiere más problemas con Manuel en Gran Hermano

"Hey, me pongo celoso (...) Te mira con encanto, a mí no me mira así", acusó Napoli a Chama, mientras esta intentaba aprender a bailar con Waldo, ya que supuestamente la jugadora no lo miraba a él con el mismo cariño.

Tras esta incómoda clase, Manu volvió a increpar a la venezolana, esta vez asegurándole que ellos serían pareja de baile. "Estás tóxico", le reclamó Chama, molesta con la escena de celos de su amigo.

Ante su malestar emocional, el italiano acudió al Confesionario para desahogarse, sin embargo, Chama se unió a él y sin pensarlo dos veces, lo acusó a Gran Hermano. "Tiene celos de Waldo", aseguró Alexandra, agregando que el motivo sería "porque miraba a Waldo con ojos distintos".

La participante le comentó fríamente a Manuel que "estás siendo muy patético (...) siempre la cag... de alguna manera". Sobre la misma, le recordó que ella acababa de terminar con su novio y no quería ese tipo de problemas.

Pese a esta fuerte pelea entre Filomeno y Filomena, al caer la noche Napoli le aseguró a Chama que él cambiaría su actitud, ya que no deseaba perderla. No obstante, Alexandra pareció rendirse ante los conflictos y le recalcó: "Por tu bien y por mi bien, mejor cada uno por su lado".

Revisa AQUÍ el momento: