“¿Quieres que yo sea tu novia, Manuel?”: Chama dejó sin palabras a Manu con inesperada pregunta - Chilevisión

El momento ocurrió en medio de una conversación en que Manuel le preguntó a la modelo sobre sus intenciones de conocer a alguien, aparentemente en el ámbito amoroso.

Un inesperado momento se vivió en la casa de Gran Hermano Chile luego de que Alexandra Méndez le lanzara una osada pregunta a Manuel Napoli.

Y es que el italiano estaba conversando con la Chama sobre sus eventuales intenciones de conocer a alguien, aunque en un comienzo le costó especificar a qué se refería.

Sin embargo, una directa pregunta de la modelo lo tomó por sorpresa. Aunque, logró ir al grano de lo que aparentemente él buscaba averiguar.

VER MÁS DE GRAN HERMANO

"¿Quieres que yo sea tu novia, Manuel?"

"Yo me he abierto en muchos sentidos, ¿en qué sentido quieres tú?"; comenzó preguntando Chama, a lo que Manu respondió algo desconcertado con un "no sé".

Esto generó gracia en Méndez, quien le contestó: "Ah, no sabes... si no sabes, es complicado", aunque luego el italino se animó a responder más concreto: "En conocer a alguien", precisó.

"No, no quiero conocer a nadie, ya te dije", aseguró Chama antes de que Manuel siguiera insistiendo con que podían conocerse en muchos sentidos.

Frente a esto, ella fue al grano: "¿Quieres que yo sea tu novia, Manuel?", lanzó Alexandra. Y aunque él no respondió con un sí o no, sólo le pidió "no hacer preguntas tontas".

Revisa el momento: