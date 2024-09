“Me lo como”: La Chama abrió la posibilidad de un romance con Manuel en Gran Hermano - Chilevisión

Este domingo se vivirá un capítulo de alto impacto en Gran Hermano, donde La Chama y Michelle tendrán una fuerte conversación respecto de las actitudes de Manuel Napoli hacia Alexandra.

Una nueva ceremonia de eliminación se acerca en Gran Hermano y con ello, La Chama puso límites a Michelle Carvalho por intervenir en su relación con Manuel Napoli.

Un capítulo de alto impacto se vivirá este domingo y así lo reflejó el avance, que muestra a Michelle conversando con Alexandra, quien incluso dejó abierta la posibilidad de un romance entre ella y el jugador italiano.

La Chama abrió la posibilidad de un romance con Manuel

"Yo no tengo por qué alejarme de una persona que me pidió disculpas", aseguró La Chama, quien arremetió contra Michelle por su actitud con Camila Andrade: "Yo puedo entonces alejarme de tí porque tú le has dicho chupa patas y te la pasas con ella".

Sin embargo, Michelle mantuvo su línea en la conversación y respondió: "Ella no quiere tener una relación conmigo, ella no me está conquistando".

Al respecto, La Chama respondió tajante: "Y si mañana me gusta, me lo como".

Cabe destacar que Michelle se encuentra haciendo una campaña activa instando a sus seguidores a votar por Manuel, mientras que él le confesó a Waldo que no quiere irse de Gran Hermano porque siempre que tiene una "segunda oportunidad" con La Chama.

Revisa la publicación de X:

En vísperas de una nueva eliminación, los jugadores piden sus deseos 👀 Pero solo a algunos se les harán realidad sus peticiones 😮 Noche de eliminación en #GranHermanoCHV HOY después de CHV Noticias Central 📺



Lo viste primero SOLO por DIRECTV y @dgo_latam. Sigue viviendo Gran… pic.twitter.com/Zni3nIJjr3 — Chilevisión (@chilevision) September 15, 2024