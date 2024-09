“Ya que Pedro no quiso...”: Michelle se lanza a los besos con Miguel tras fiesta de Gran Hermano - Chilevisión

Michelle Carvalho sacó su lado más coqueto luego de la fiesta en la casa de Gran Hermano Chile. Junto a Chama, anduvieron en busca de hombres para darles un piquito, juego que terminó con pequeños besos entre la brasileña y Miguel. "Ya que Pedro no quiso", comentó Michu antes de volver a acercarse a su compañero para otro piquito, no sin antes mirar que Astorga no estuviera cerca. Esto causó risas entre Felipe y Pato, quienes los abuchearon por ser "fomes" y por la falta de acción durante el romántico momento.