Raimundo Cerda reacciona a comentarios sobre su apariencia: “No estoy en edad” - Chilevisión

Respecto a las acusaciones de que se ha realizado muchos procedimientos estéticos, enfatizó en que solo se ha operado la nariz tras una lesión.

"El único procedimiento que tengo es una septoplastia por una lesión que tuve en muay thai. Me llegó una patada en la nariz, se me formó un coágulo en el tabique. Si no me drenaba, se iba a empezar a deformar la nariz, entonces tuve que hacer eso", explicó.

Sobre los comentarios negativos, indicó que "la gente siempre va a criticar las apariencias de uno. Es parte del rubro, me he dado cuenta de que a todos les ponen ‘ay qué hiciste en tu cara’. No sé, la gente pide que no se molesten. Si el día de mañana me hiciera algo, me lo haré".