“Quedará para siempre”: Revelan emotivo gesto de Connie Achurra tras muerte de su ex esposo - Chilevisión

Sergio "Hueso" Carrizo, hermano del fallecido compositor y productor musical, detalló un significativo momento que involucró a Connie Achurra y al integrante de Natalino, Hugo Manzi.

Connie Achurra confirmó el pasado lunes la muerte de su ex esposo Claudio Carrizo, destacado compositor, cantante y productor musical.

A través de Instagram, Sergio "Hueso" Carrizo, hermano de Claudio, compartió un mensaje de despedida y reveló un emotivo gesto de Achurra.

La sentida despedida de Claudio Carrizo, ex esposo de Connie Achurra

"Siempre me cuidaste, siempre me protegiste, siempre me defendiste y siempre diste lo mejor de ti para mí", partió diciendo Sergio en la publicación.

Asimismo, el músico calificó a su hermano como "mi amigo, mi mentor absoluto, mi compañero y el gestor de mi vida musical".

"En esta y en la otra vida te buscaré para abrazarte y decirte que te amo. Porque gracias a ti aprendí a vivir en el Planeta Amor. Te espero cada noche, hoy y siempre", agregó.

El artista aprovechó la instancia para agradecer las muestras de cariño y dio a conocer un sentido gesto de Connie Achurra en compañía de Hugo Manzi, integrante del grupo Natalino.

"Agradezco en especial a Hugo Manzi, quien desde el fondo de su corazón nos regaló un momento que quedará para siempre cuando cantamos junto a mi Connie y Pablo", detalló.

Luego, Achurra respondió al post de su ex cuñado: "Ay, Huesito lindo, pucha que nos va a hacer falta el negro".

