La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, apareció con cabestrillo para presentar el informe del Tiempo en CHV Noticias AM. Allí, la experta contó que sufrió una dolorosa caída luego de sacar a pasear a sus perros, quienes enfrascaron en una discusión con otro animal: "Se me enredaron, salí corriendo con las manos atadas y para no caer de cabeza puse el hombro".