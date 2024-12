“Cumplí con todo”: Participante dice adiós por segunda vez y es el nuevo eliminado de Top Chef VIP - Chilevisión

Tras una tímida y fugaz participación, el exigente programa de cocina de Chilevisión despidió a nuevo integrante de sus filas, a una semana del proceso de repechaje.

Un nuevo participante debió abandonar la competencia de Top Chef VIP la noche de este jueves, luego del repechaje en el que ingresaron Eskarcita, Rayén Araya, Jordi Castell y Joche Bibbó.

En la instancia de eliminación del programa de cocina de Chilevisión los cocineros debieron enfrentar una prueba en duplas, cuyas parejas fueron escogidas al azar.

Una de ellas estuvo compuesta por Bibbó y Javiera Acevedo, esta última, generando sorpresa entre el jurado por un fallido omelette, en el marco de una destacada participación en lo que va de programa.

Sin embargo, a raíz de unos problemas con la sal y el sabor de su plato, finalmente el jurado optó por el argentino para que abandonara para siempre las cocinas del espacio.

"Fue justo lo que pasó. Me voy bien, no fue que hice una baratija, cumplí con todo, me quedó más seco, tengo que seguir practicando y mejorando. Mi plato era el menos mejor de todos", reflexionó al conocer la decisión.

"Tendría dos opciones: O irme triste o enojado o frustrado como me fui la primera vez, o irme contento, feliz y creo que me voy con esa sensación. Me encantó volver y aprender, aprendí mucho con el Benja, con Sergi, con la Fer y con todo el equipo", agregó también.

