Pampita fue vista a los besos con Martín Pepa y aseguró que “no hay nada que esconder” - Chilevisión

La modelo aseguró que está experimentando una nueva especie de romance, dado que Martín Pepa no vive en Argentina, mientras que este último admitió estar enamorado de Pampita.

Carolina "Pampita" Ardohaín se sinceró respecto del nuevo romance que mantiene con el polista Martin Pepa, tras ser captados a los besos en una fiesta.

La pareja salió a cenar el jueves pasado por la noche con Guillermo Ardohaín, hermano de la modelo y la pareja de él, sin embargo, pasada la medianoche, Pampita y Martín se fueron a bailar hasta las 04:00 horas en un exclusivo sector de Buenos Aires.

Pampita habló de su nuevo romance con Martín Pepa

Al respecto, Ardohaín señaló en el programa argentino A La Tarde: "Nos estamos conociendo (...) No puedo creer cómo me engancharon, pero bueno... no hay nada que ocultar".

En esa misma línea, el polista fue consultado a la distancia sobre si estaba enamorado de Pampita y contestó con un pulgar hacia arriba, pero cuando le preguntaron a la modelo sobre las uniones familiares entre ambos, se sinceró.

"Todo va muy tranquilo, todo muy tranquilo. Paso a paso, tranquilo y sin ningún apuro de nada", sentenció Pampita y aseguró que se trata de una relación que lleva dos meses, pero que es a distancia.

Asímismo reveló que se conocían desde antes, dado que ambos son de la provincia de La Pampa, sin embargo nunca tuvieron intenciones distintas con el otro porque los dos estaban en pareja.

Además reveló que Martín "vive en muchos lados, pero acá no vive (...) Nunca tuve una relación a distancia, así que... Mira, toda la vida quise estar abrazada todos los días y ver serie los fines y pegada, pegada y me fue pésimo. Así que vamos a probar algo nuevo", cerró Carolina, en conversación con Susana Giménez.