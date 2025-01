Pablo Herrera confirmó conversaciones para ser candidato a diputado: “Me tiene muy entusiasmado” - Chilevisión

El cantante, quien ha hecho noticia por sus ácidas opiniones sobre la contingencia, no descarta postular en las elecciones parlamentarias de este año.

El cantante Pablo Herrera quiere entrar de lleno en el mundo de la política y confirmó sus intenciones de ser candidato a diputado en las elecciones parlamentarias de este año.

Así lo dio a conocer el mismo compositor, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, donde aseguró que le interesa participar en los comicios representando al Distrito 7.

En el último tiempo, Herrera ha hecho noticia y no precisamente por su música, sino que por las ácidas opiniones sobre distintos temas. Sin embargo, sus críticas contra la población extranjera ha causado un mayor revuelo mediático.

“Hay un grupo de odiosidad, especialmente de venezolanos, que me ha amenazado. Nunca había recibido tantas amenazas como ahora, aunque de verdad me dan lo mismo. Está todo en la PDI, con nombre y apellido", afirmó.

¿Pablo Herrera será candidato a diputado?

"Al ver todo esto y sentir esta rabia me empiezan a surgir mil ideas de qué puedo hacer yo para proteger mi país, a mi familia ¿Lo puedo hacer desde mi posición de músico? No puedo hacer nada”, planteó el artista.

Por lo anterior, no descarta una candidatura para llegar al Congreso. “Ser diputado es una buena opción desde la que se puede contribuir", aseguró. "Hay que arreglar muchas leyes y no sólo respecto a la inmigración, sino lo que tiene que ver con la delincuencia", agregó.

Asimismo, reconoció que han existido conversaciones con figuras políticas de la oposición, como la diputada Camila Flores (RN).

“Con Camila hemos tenido conversaciones de pasillo, porque hemos compartido un par de programas en Sin Filtros. Yo estoy recién viendo la manera en que trabajan los diputados", afirmó.

"Piensa que tengo una carrera, soy músico, viajo bastante y me va bien en lo que hago. Pero la política me tiene muy entusiasmado y creo que los partidos van a tener que presentar a sus líderes, caras nuevas quizás, y seguramente me van a llegar propuestas mucho más claras", agregó.