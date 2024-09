¿Nueva etapa? Daniel Valenzuela confirmó relación y reveló cuánto tiempo lleva con su misteriosa nueva polola - Chilevisión

El conductor de televisión y locutor radial confirmó estar en un nuevo ciclo y aseguró que no volverá a referirse a asuntos de su pasado. "Estoy feliz, contento y tranquilo", expresó en una entrevista.

Tras una serie de especulaciones, fue a comienzos de septiembre cuando Daniel Valenzuela comenzó a dar luces de que se encontraría en una nueva relación sentimental.

Fue mediante sus historias de Instagram donde el comunicador publicó dos imágenes con su nueva enamorada: Andrea Sanhueza, quien se desempeñaría como personal trainer.

“De regreso en Santiago con este lote lindo”, fue lo que escribió en aquella oportunidad, en una foto donde también aparece con su hija. En la segunda, en tanto, se ve con su pareja haciendo trekking. "Hoy tocó cerrito para partir septiembre", dice el texto.

Daniel Valenzuela: "Estoy feliz, contento y tranquilo"

Ahora, Valenzuela despejó cualquier duda y confirmó que está en pareja. “He decidido hablar muy poquito, ya he aprendido, ya me he pegado hartos costalazos, me han preguntado mucho, y lo concreto es que sí”, dijo a Página 7.

En esa línea, contó que lleva ocho meses con Andrea, declarándose "feliz, contento, tranquilo, en paz y en otra etapa". "Eso me limito a decir ahora, porque he aprendido harto de aquello", subrayó.

Finalmente, el conductor de televisión y locutor radial remarcó que cerró un ciclo y que no volverá a hablar de cosas más personales, aunque reconoció que "uno también tiene que hacerse cargo de su historia, de lo que la gente conoce".