¿No se atrevió? Rodrigo Bastidas reveló curiosa razón para negarse a desinhibida escena de “Machos” - Chilevisión

El actor tuvo problemas para mostrar una parte de su cuerpo debido a que lo encontraba muy complicado. La razón la explicó en el capítulo de La Divina Comida que será emitido este sábado.

Rodrigo Bastidas estará en el capítulo especial de La Divina Comida del reencuentro de “Machos“, donde reveló una desconocida anéctoda de la teleserie.

El actor compartió con Gonzalo Valenzuela, Felipe Braun y Pablo Díaz, compañeros de elenco de la recordada historia, con quienes abordó un complicado momento por el que pasó en las grabaciones.

“Me pasó que cuando me llamaron para esta teleserie yo no estaba muy convencido de trabajar, porque me iba a ir un mes a Europa. Y yo en realidad me dijeron todo febrero se graba, le dije ni una posibilidad tengo los pasajes comprados, tengo todo. Y me dijeron que sí“, recordó sobre su participación.

La negativa de Rodrigo Bastidas a un "striptease"

Hasta ahí iba todo bien, el problema para el actor llegó a la hora de iniciar las grabaciones de las promociones de la telenovela, ya que había una escena en particular que lo complicó a tal punto que se opuso rotundamente.

“Antes de leer empezamos a hacer los trailers, y a mí los trailers me parecían un poco complicados, si esto va a ser un striptease, yo lo encontraba un poco delicado“, explicó con respecto al baile que hacían los hermanos Mercader.

Ante ese comentario, Pablo Díaz intervino en la conversación y recordó que su compañero lo que no quería era “mostrar las pompas“.

Pero la verdadera razón que tenía Rodrigo Bastidas era por motivos familiares: “tenía un poco de pompas, pero tenía una hija de 13 años en esa época, yo dije no, a mí hija de 13 años cómo va a aparecer el papá a poto pelado en la televisión“.

El testimonio completo de los actores de “Machos“ los podras ver en el estreno de La Divina Comida, este sábado 28 de septiembre en las pantallas de Chilevisión.