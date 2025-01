“No me interesa nada”: Pamela Díaz confirmó cena con Felipe Kast y reveló nuevos detalles - Chilevisión

Antes de que se confirmara una cercanía entre el senador Felipe Kast y Pamela Díaz, esta última fue fotografiada cenando con un hombre cuya identidad no fue revelada. Al respecto, Díaz confirmó que se trataba del parlamentario.

"¿La gente te para en la calle?", con esa pregunta, Felipe Vidal instó a Pamela Díaz a responder nuevas preguntas sobre su relación amorosa con el senador Felipe Kast.

La empresaria confirmó que se trataba del parlamentario cuando la fotografiaron cenando con un hombre semanas atrás y reveló detalles sobre dicho encuentro.

Los detalles de la cena entre Pamela Díaz y Felipe Kast

"Sí. Voy al banco y me dicen: 'Te felicito', y yo digo: '¿Qué le pasa a esa señora? ¿Te felicito? ¿Me gané un premio? ¿Fui a las olimpiadas? ¿Qué hice?'", contestó Pamela a la pregunta de Felipe en el último capítulo de OH! Diosas.

Al respecto también confesó que en ese momento llegó a un acuerdo con Cecilia Gutiérrez para mantener la identidad de Felipe Kast en reserva hasta estar segura de sus sentimientos.

"La Pame me dice: 'Mira, es que nosotros salimos a comer, pero todavia no sé, que sí, que no, entonces espérame a estar bien, segura de si quiero hacerlo público y en ese momento, cuando yo decida hacerlo público te aviso e incluso te mando la primicia a ti, aunque estés en otro canal", relató Gutiérrez.

Por su parte, Díaz aclaró que "ese día estabamos ahí conversando" y mostró el video de dicha cena, sin embargo también precisó: "Cuando nos fuimos a Temuco era obvio que nos iban a sacar una foto y un video y ya me daba lo mismo".

En esa misma línea, agregó: "Pasa que yo decía: Tengo dos opciones. Me podría ir en otro avión, pero yo no me voy a andar escondiendo, cuando yo lo paso bien a mí no me interesa nada de lo que opine la gente".

"Si resulta bien y si no también, pero qué lata irme de viaje, que lo estoy pasando bien, que lo estoy conociendo, para que me diga: 'Me voy a ir dos aviones después'", cerró Díaz.