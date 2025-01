“Es una lengua loca”: Pamela Díaz criticó a Pancha Merino tras ventilar quiebre familiar - Chilevisión

La empresaria aseguró que no mantiene una buena relación con Pancha Merino, a pesar de que esta última ha afirmado lo contrario. Al respecto, Díaz reveló todos los detalles.

Pamela Díaz se refirió este viernes al conflicto al interior de la familia Maroccino y arremetió en contra de Pancha Merino, asegurando que "no me cae bien".

La empresaria reveló el contexto en el último capítulo de su podcast "OH! Diosas" en Youtube, donde además comentó un conflicto que ambas tuvieron en SQP en el que Merino "terminó llorando".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"A mí no me cae bien"

Luego de que Pancha Merino expusiera un quiebre familiar entre Andrea y Marcelo Maroccino, Pamela señaló: "Yo no entiendo ¿Pancha no está zen? Está con Pedro (...) En general su estilo de vida está muy con las chakras alineados. Se supone, ese es su discurso".

En esa misma línea, agregó: "Pancha no ha cambiado nada, a mí no me cae bien, no hay caso. No hay caso que con Pancha y yo me pueda llevar bien y Pancha dice que yo le caigo bien. Mentira, pero no hay caso".

Además, Pamela hizo hincapié en que "encuentro que es una lengua loca, es mala leche en un tiempo, después estuvo muy entretenida".

Por otro lado, Díaz reveló que hubo una edición del Festival de Viña en que sí compartieron en buenos términos: "Nos fumamos un cigarro, muy cordiales todas y muertas de la risa".

Sin embargo, la situación no salió como estaba esperado: "Yo me imaginé que ahí limamos asperezas, que hay buena onda, un respeto y todo eso. De hecho hablamos un rato. Y al día siguiente se le ocurrió decir un montón de cosas mías, que ya ni me acuerdo, y dije: 'Ya, está otra, chao. Nunca más'", cerró.