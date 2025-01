Pancha Merino explicó por qué no se han casado con Andrea Marocchino tras 7 años de relación - Chilevisión

Pancha y Andrea viven juntos hace dos años y aunque ella esperaba la propuesta de matrimonio durante esta Navidad, eso no ocurrió, sin embargo explicó las razones en Podemos Hablar.

Este viernes, Pancha Merino causó revuelo como invitada en el último capítulo de Podemos Hablar, donde habló con Diana Bolocco sobre su relación con Andrea Marocchino.

En ese contexto, la actriz reveló que llevan siete años de relación y ante la insistencia de Raquel Argandoña, reveló los motivos por los cuales aún no se han casado.

¿Por qué Andrea Marocchino y Pancha Merino no se han casado?

La pareja vive juntos hace dos años, mientras que Merino confesó que esperaba la propuesta de matrimonio durante esta Navidad, lo que no ocurrió.

"¿Y el anillo para cuándo? No le regala anillo", señaló Raquel Argandoña, a lo que Merino respondió: "Mira, esta Navidad esperaba el anillo, les juro... no, me regaló otra cosa. Igual me encantó, pero no el anillo".

"Queremos que se case", confesó Argandoña, mientras que Diana bromeó diciendo: "El matrimonio más lento que la reforma de pensiones".

Entre risas, Pancha admitió que "él me dice que nunca, nunca, nunca me ha mentido, y él cumple con su palabra", por lo que espera una pronta propuesta de matrimonio.

Sin embargo, luego confesó: "Después de que termine sus temas familiares, de negocios, ahí él dice que va a tener su mente más tranquila y nos vamos a poder casar".

Diana insistió en que una persona no necesita tener la mente en calma para contraer matrimonio y que eso provocaba que "los hombres se achanchan", a lo que Pancha aseguró que "no lo voy a dejar, soy enferma de hinchapelotas, así que no creas", cerró.