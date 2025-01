Nicolás Solabarrieta y rehabilitación de su padre: “Lleva varios meses sin recaídas” - Chilevisión

El hijo de Fernando Solabarrieta abordó la difícil batalla del periodista contra la adicción y destacó su proceso de recuperación.

Nicolás Solabarrieta, hijo del reconocido periodista deportivo Fernando Solabarrieta, se refirió recientemente a la lucha de su padre contra la adicción.

Durante el programa Que te lo digo, destacó los avances que ha logrado en su recuperación y cómo ha sido la vida familiar en este proceso.

Fue en la última edición de Primer Plano, donde Fernando fue uno de los invitados y habló acerca de su dura experiencia con las adicciones.

Un camino difícil, pero con avances

"Yo lo veo muy bien, lleva varios meses sin una recaída con el tema del alcohol". aseguró Nicolás, enfatizando el esfuerzo y compromiso de Fernando para mantenerse sobrio.

"Estoy tranquilo, contento", declaró en los audios expuestos por el periodista Joaquín Zim, mejor conocido como "Zimdecker".

Por otro lado, no solo se refirió a las adicciones, sino que también comentó cómo ha visto la relación de su padre con Ivette Vergara, quienes confirmaron su separación en abril de 2024.

“Yo me rehúso mucho a hablar del tema de mis padres, pero aprovechando que ayer habló mi viejo y es un tema que ya se habló abiertamente, yo lo único que te puedo comentar es que mi versión nunca va a cambiar. Yo amo a los dos. Para mí lo más importante es que estén bien”, comenzó diciendo el ahora chico reality.

"Como él comentó, hay un proceso de reconquista. Yo los veo tranquilos, los veo bien. Dependerá de ellos si quieren volver a estar juntos o no: yo ahí ya no me meto, porque no me corresponde... soy el hijo al final del día”, señaló.