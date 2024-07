Nicolás Solabarrieta defendió a su polola tras dichos de Raimundo Cerda: “La verdad es que...” - Chilevisión

Cerda aseguró que la amistad entre Fran Maira y La Guarén terminó porque esta última aprovechó su estadía en Gran Hermano para manejar sus redes sociales y "agarró la fama de la Fran para ser ella famosa".

Este viernes, Nicolás Solabarrieta utilizó su cuenta de Instagram para referirse por primera vez a la polémica con Raimundo Cerda, Fran Maira y su novia, Valentina Torres, más conocida como "La Guarén".

Esto, luego de que Cerda asegurara en un reality show que la amistad entre Maira y Torres había terminado porque durante su estadía en Gran Hermano, Valentina habría ocupado las redes de Francisca para obtener fama.

¿Qué dijo Nicolás Solabarrieta?

"Fran se metió a Gran Hermano y la Guarén se quedó a cargo de sus redes y ella se subía mucho a las redes de Fran. Entonces, cuando la Fran salió del reality con toda la fama del mundo, nunca más hablaron", fueron las declaraciones de Raimundo, quien además aseguró que La Guarén "agarró la fama de la Fran para ser ella famosa".

Al respecto, Nicolás Solabarrieta arremetió con todo en su cuenta de Instagram e increpó a Raimundo por sus dichos, tras ser consultado por un seguidor al respecto: "La verdad es que no voy a referirme a este tema porque no me corresponde. Eso es tema de ella", señaló en un comienzo.

Sin embargo, agregó: "Lo único que puedo decir es que cuando uno dice algo, especialmente en televisión, se tiene que hacer responsable y cargo de lo que está diciendo y como Raimundo ha hablado puras cosas... puras hue... en verdad".

Finalmente, el ex futbolista concluyó: "Nada de lo que ha dicho es cierto, nada de lo que ha dicho en verdad tiene algún fundamento o realidad con lo que realmente pasó... No sé que decir. Opino que mejor que no opine de lo que no sabe".

Revisa la historia de Instagram: