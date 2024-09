“He tenido suerte”: Negro Piñera reveló a Pamela Díaz que ha tenido 12 “matrimonios místicos” - Chilevisión

José Miguel Piñera, hermano del ex mandatario Sebastián Piñera, reveló que ha tenido varias pololas y que con algunas de ella se ha casado en "matrimonios místicos".

José Miguel "Negro" Piñera reveló que se ha casado entre doce a catorce veces en el programa Sin Editar de Pamela Díaz.

La confesión dejó perpleja a La Fiera, quien no podía creer la cantidad de veces que ha contraído matrimonio el hermano del difunto ex presidente Sebastián Piñera.

Esta revelación se dio en medio de una pregunta respecto a su aspecto físico, momento en que él mencionó que eso se debía a la falta de estrés en su vida y a la cantidad de pololas que ha tenido en la vida.

"Yo he vivido toda mi vida de noche. He tenido suerte con las chicas. He tenido hartas pololas”, señaló Negro.

Lo que despertó el interés en Díaz, quien le preguntó cuántas parejas ha tenido.

"No me acuerdo, pero yo me he casado como doce o catorce veces”, explicó el ex empresario nocturno.

Respecto a lo cual aclaró que se trataba de "matrimonios místicos".

“Me casé, en playa del Carmen, me casé tres veces cuando tenía la discoteca”, añadió Piñera.