Naya Fácil explotó tras ser involucrada en nuevo lío judicial: “Me metieron en el tremendo tete” - Chilevisión

A través de Instagram, la influencer cuestionó la citación en calidad de testigo tras querella del municipio de Quilpué. "Ya estoy superada con este tema", apuntó.

Naya Fácil se desahogó en redes sociales tras verse involucrada en un lío judicial con la Municipalidad de Quilpué.

La popular influencer, cuyo nombre real es Nayadeth Neculhueque, llegó a declarar en calidad de testigo tras una querella interpuesta por la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán.

La acción judicial va dirigida a un hombre, quien habría efectuado amenazas de muerte contra Melipillán en medio de los incendios que afectaron a la comuna en el verano.

Las amenazas que involucran a Naya Fácil

Recordemos que Naya protagonizó un tenso cruce con la jefa comunal, luego que esta última solicitara a los influencers que, al momento de brindar su ayuda, no bloquearan el paso de los vehículos de emergencia.

Esa misma semana, la influencer fue detenida tras protagonizar un conflicto en un local nocturno en Viña del Mar. Ante esto, uno de sus seguidores envió audios amenazantes contra la alcaldesa de Quilpué.

Producto de lo anterior, se citó a declarar a Neculhueque en calidad de testigo. A través de un comunicado, el municipio aclaró que no fueron ellos quienes solicitaron su declaración, sino que el Ministerio Público.

El descargo de Naya Fácil tras nuevo lío judicial

Naya Fácil utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, para criticar la citación y aseguró desconocer al auto de las amenazas.

"No entiendo absolutamente nada (...) Acá hay un chico que no lo conozco, no sé quién carajo es y no sé por qué me metieron en este tremendo tete", señaló la influencer.

"Me metieron en un baile donde no tengo nada que ver. Realmente me supera, qué está aclarando la Municipalidad, yo no tengo nada que ver", arremetió.

La creadora de contenidos no cree que el Ministerio Público estuvo detrás de la citación y apunta al denunciado o la alcaldesa Melipillán.

"Jamás he hecho un llamado a amenazar a alguien, no entiendo realmente, ya estoy superada con este tema", agregó.