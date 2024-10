“A la Paula después...”: Diana puso en aprietos a Pedro en GH tras recordarle antigua “pinche” - Chilevisión

Diana Bolocco puso en aprietos a Pedro Astorga en Gran Hermano Chile tras preguntarle por los dichos de Karina Jerez en la actividad del "congelado".

Durante el desafío, Jerez se acercó a Astorga y le dijo que alguien se puso "celosa" por su comportamiento en el reality, especialmente por la cercanía con Michelle Carvalho.

"Hubo alguien en su minuto que estuvo muy celosa, pero si me lo preguntas, quizás lo dijo para generar algo para ingresar (a Gran Hermano) y no fue su momento", explicó Karina tras un contacto en vivo con Diana.

Diana Bolocco puso en aprietos a Pedro Astorga

Ante esto, la animadora le consultó al deportista si sabía a quién se refería la ex jugadora. "Me lo insinuó, pero creo que sí", respondió nervioso.

"No sé muy bien qué pensar al respecto. Yo sí soy una persona súper clara, no miento -menos a la cara- y acá nunca he dicho una mentira", explicó Pedro.

Ante esto, Bolocco le hizo una directa pregunta al kayakista: "Para dejar las cosas claras, ¿tú entraste 100% soltero al reality?", y el participante respondió que "100%".

"¿Alguna amiga con ventaja que se haya sentido mal?", insistió Diana. "Antes de mi viaje a Islandia, yo estaba pinchando con alguien, me encantaba (...) Estuve un mes afuera, volví y cinco días después me vine hacia acá", explicó el jugador.

"¿Te gustaría volver a verla o no?", preguntó la animadora, y Astorga señaló que "por supuesto, la considero una súper buena amiga".

"Al primero que quiero ver es a Newen", explicó el deportista. "Sí, lo vimos en los saludos, pero a la Paula después... ¡Pedro no te enojes conmigo, por favor!", dijo Diana, haciendo referencia a la modelo argentina Paula Bolatti.

"No pasa nada, Diana, está todo bien. Igual de todas formas le tengo mucho cariño y le mando saludos. Si hay que conversar algo, lo conversamos", cerró Astorga.