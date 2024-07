Muerte de Claudio Reyes: Cinco polémicas que marcaron la vida del humorista y actor chileno - Chilevisión

En sus cerca de tres décadas en televisión, el creador del personaje "Charly Badulaque" protagonizó algunas constroversias con otros colegas, personalidades de la farándula e incluso sus propios familiares.

La mañana de este domingo se confirmó el fallecimiento del conocido comediante y actor Claudio Reyes a sus 64 años, que dejó una larga lista de polémicas en toda su trayectoria.

El deceso se produjo la noche del sábado, cuando sufrió un infarto mientras se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo.

1. Golpiza a Jajá Calderón

En abril de 2023, el humorista Oscar Gangas aseguró que el fallecido comediante agredió a un tercer colega, Jaja Calderón, tras una imitación al presidente Gabriel Boric en una reunión de amigos.

En un principio, Reyes se defendió de la acusación y tildó al propio Gangas de "mentiroso" y "chanta", aunque terminó aceptando su responsabilidad.

2. Críticas de su hijo, José Reyes-Rojas

A raíz de este altercado con Calderón, fue el propio hijo del comediante, José Reyes-Rojas, quien salió a emplazarlo públicamente. Era la segunda vez que lo hacía, después de que, meses antes, saliera a cuestionarlo luego de que su padre insultara al propio Boric.

Sobre la agresión protagonizada para su papá, Reyes-Rojas, conocido militante del Partido Comunista, puntualizó no haberse equivocado "al marcar mi distancia de un fanático de ultraderecha".

3. El tenso momento que recordó la comediante Paloma Salas

En un podcast, la reconocida humorista, Paloma Salas, recordó un incómodo momento que vivió junto a Claudio Reyes y a Fernando Alarcón, cuando se toparon en un programa de televisión.

"Yo me estaba maquillando piola y estaban estos viejos cerdos en la otra esquina, haciendo chistes de quién tenía el pi... más grande", aseguró la humorista, quien agregó que la situación "le comenzó a apestar".

4. Controversia por dichos transfóbicos contra la diputada Emilia Schneider

El comediante defendió una comentada intervención del diputado republicano, Gonzalo de la Carrera, que lanzó dichos tildados como transfóbicos en el hemiciclo contra la legisladora Emilia Schneider.

El creador del personaje "Charly Badulaque" agregó que "aunque su cabeza y su alma le digan que es mujer, no lo es (...) yo no soy homofóbico, está bien que se crea mujer, pero que no imponga sus criterios. Si no estamos en dictadura comunista", sostuvo.

5. Críticas a Diego Urrutia y Fabrizio Copano

En los últimos meses, Reyes se lanzó con todo contra la nueva camada de humoristas nacionales, entre ellos, con Diego Urrutia y Fabrizio Copano.

Sobre el primero, tras ver la presentación en Juntos Chile se Levanta, señaló "todavía estar esperando lo chistoso, estoy esperando reírme".

En tanto, sobre el segundo, lanzó un ácido comentario sobre su programa de televisión. "Una kermés de colegio, a las que me han invitado, era diez veces mejor que esa hue...", disparó.