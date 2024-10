Michelle Carvalho se lanzó con todo en la fulminante en Gran Hermano: “No merece estar en la final” - Chilevisión

Michelle Carvalho hizo la fulminante en Gran Hermano Chile tras quedar devastada por la eliminación de Patricio Esteffan.

Entre lágrimas, la brasileña se acercó al confesionario y entregó fuertes argumentos para hacerle la fulminante a Carlyn Romero.

"Me gustaría hacer la fulminante para la Carlyn", le pidió Carvalho a Gran Hermano. "No entiendo por qué la están dejando avanzar en el juego después de todo lo que ha pasado", continuó.

Pese a que aseguró que "hay buena onda, buena convivencia ahora", Michelle recordó que "no quiero que se olviden de cómo fue ella, cómo actuó, de lo cizañera que fue, de tratar de desestabilizarme mentalmente con informaciones de afuera, de todas las trampas que hizo".

"Encuentro injusto que haya estado más de un mes afuera y que ahora vuelva. Volvió con su objetivo, que era sacar a Chama y Manuel... lo lograste, felicitaciones, pero también cumpliste tu tiempo", reflexionó la modelo.

Finalmente, añadió que "siento que no merece estar en la final y me gustaría mucho que mis fans, mis tamagotchis, me ayuden, por favor, para sacarla de acá".