¡Le colmó la paciencia! Michelle reveló directa estrategia en contra de Manuel de Gran Hermano - Chilevisión

Michelle Carvalho culpó a Manuel Napoli por la renuncia de La Chama y cuestionó su actuar asegurando que ella no se irá de Gran Hermano hasta que el jugador italiano sea eliminado.

Michelle Carvalho anunció oficialmente su campaña para que Manuel Napoli sea el próximo eliminado de Gran Hermano Chile, luego del polémico corte de pelo a Yuhui sin su consentimiento.

Carvalho aseguró que no se iría de la casa más famosa del mundo hasta lograr eliminarlo e hizo un férreo llamado a sus "Tamagotchis" para que votaran por él el próximo domingo, si no logra salir de la placa.

Michelle llamó a eliminar a Manuel en Gran Hermano

Manuel aseguró que no sabe respetar límites debido a su cultura, lo que enfureció a Michelle, quien señaló: "Me tiene decidida, hasta que ese loco no se vaya yo no voy a descansar".

En esa misma línea, sentenció: "Él no es Gran Hermano, él no es buen amigo, no es buen compañero de casa. Por culpa de él se fue La Chama, logró lo que logró de cansancio porque la tenía cansada, aburrida, hasta que la mina se rindió".

Asímismo, criticó la forma en que Manuel se comportó con Yuhui cuando Alexandra aún era jugadora dentro de la casa: "Olvidó a su amigo por una mujer. Entró sabiendo que Yuhui era uno de los favoritos, raro".

Michelle aseguró que no cree en las palabras de Manuel y respecto de la justificación que entregó por su actuar aseguró que "he vivido en Italia, conozco italianos y no son así. Es un caso muy bizarro que hay que ser estudiado", provocando la risa de Cami.

Finalmente, Michelle reiteró que Manuel es su "nuevo objetivo" e hizo un llamado a sus fanáticos: "Los necesito a ustedes, necesito que Pedro no sea loco de salvarlo, que él no gane esa prueba y que ustedes por favor el domingo hagan lo suyo".

Revive el momento: