“Me afectó”: Luis Gnecco habló de su dolor tras la muerte de Sebastián Piñera - Chilevisión

El actor estará este viernes en PH junto a Julio César Rodríguez, donde hablará sobre su relación con el fallecido ex mandatario y cómo lo tocó su partida.

Luis Gnecco estará este viernes en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde repasará algunos de sus polémicos episodios y recordará la relación que tenía con el ex presidente Sebastián Piñera.

En conversación con Julio César Rodríguez, el actor recordó la cercanía que tenía con el fallecido ex mandatario y habló de cómo lo afectó su repentina muerte.

“Nunca he votado por la derecha. No, soy un tipo que dice lo que piensa, me gustaba Piñera, voté por Piñera”, recordó.

Luis Gnecco afectado por la muete de Piñera

Por otra parte, Luis Gnecco se sinceró y reconoció haber estado triste por la partida del empresario. “Sí, me afectó, lo conocí, un par de veces conversé con él. Muy distantemente te quiero decir, y vuelvo a insistir que me parece que fue un buen presidente, y sí me afectó”.

“Nadie quiere fallecer de esa manera, fue bastante dramático y sí fíjate que me afectó, porque vi que era un tipo, a ver, no todas entre comillas la oposición que tenía férrea, inclusive las autoridades actuales como que se vio, como que se morigeró”, lamentó.

Por otra parte, tuvo palabras para el actuar de Gabriel Boric y reconoció que fue “muy valiente ir frente de la viuda y todos los deudos a decir, creo que es un hombre democrático, cuando años antes decías que lo ibas a perseguir por ser poco menos un dictador internacional, algo así dijo…bueno el hombre cambió de opinión”.

Revisa esta y otras anécotas en el capítulo estreno de Podemos Hablar, este viernes 7 de junio a las 23:30 horas en las pantallas de Chilevisión.