“Le debo quien soy”: Fernanda Cornejo destacó rol de ME-O y reveló nula relación con su progenitor - Chilevisión

La cientista política estará en el nuevo capítulo de Podemos Hablar de este viernes, donde hablará de su lado más íntimo y de la relación que tiene con quien ha sido su figura paterna.

Fernanda Cornejo será una de las invitadas de este viernes en Podemos Hablar. En el nuevo capítulo la cientista política entregará detalles de la especial relación que ha forjado con Marco Enríquez-Ominami.

La hija de Karen Doggenweiler se confesó con Julio César Rodríguez y compartió parte de la intimidad de su familia, hablando del rol paterno que ha tenido el político y, de paso, reveló la nula relación que existe con su progenitor.

VER MÁS SOBRE PODEMOS HABLAR

“Yo creo que es de las personas, claramente, más importes en mi vida, a quien le debo quizás la mayor gratitud de quien soy, del cariño que he recibido, no solo yo, mi hermana, el regalo de tener una hermana, para mí es lo más grande”, expuso.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El rol clave de Marco Enríquez-Ominami

En esa línea, la joven también destacó la relación que ha visto entre ME-O y su madre, y agregó que “verlos a ellos como pareja, son divertidos, se matan de la risa, que son muy cómplices, son bien densos también, pero tienen esa liviandad también de pasarlo bien, de disfrutar momentos fáciles y difíciles”.

”Él para mí es mi padre, derechamente. Él me adoptó, él me formó, él me educó, con también algunas durezas que yo les entregué a mis padres, que les pido disculpas de antemano, fue esa adolescencia dura, pero él merece todo mi máximo aprecio, amor, agradecimiento y es una gran persona”.

Finalmente, y al ser consultada por el lazo que tiene con su padre biológico, Eugenio Cornejo, la politóloga reveló tajantemente que “no y no está en mis planes tenerla”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Mira el capítulo estreno de Podemos Hablar este viernes 7 de junio a partir de las 22:30 horas en las pantallas de Chilevisión y sus señales online.