Luis Slimming recordó anécdota con humorista prófugo de la justicia: Lo acusó de particular “robo” - Chilevisión

El triunfador de Viña 2024 habló de su experiencia en TV con Johan Pérez, acusado de integrar banda vinculada a narcotráfico en la Región de Coquimbo.

Luis Slimming recordó su experiencia trabajando con Johan Pérez, ex humorista que se mantiene prófugo de la justicia por narcotráfico.

Cabe recordar que Pérez es uno de los 22 miembros de la banda delictual que quedó en libertad, luego del pago de una fianza de $2 millones ante el Juzgado de Garantía de Ovalle.

Sin embargo, luego de esta polémica liberación, la Corte de La Serena acogió el recurso de apelación del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva para los sujetos, entre ellos Johan, quien aún está siendo buscado.

Antes de su vida delictual, Johan Pérez incursionó como humorista en programas de TV, como Coliseo Romano y El Elegido, donde compartió con Slimming.

Luis Slimming y su experiencia con "El Talento"

En el podcast El Sentido del Humor, el triunfador de Viña 2024 habló de su experiencia televisiva con el hombre apodado como "El Talento".

“Lo conocí en la segunda de temporada de Coliseo Romano. De hecho yo me acuerdo que llegué una vez al canal, de hecho me acuerdo que fue el mismo día que murió el ‘Sapo’ Livingstone, parece”, rememoró.

“Llegué ese día a la oficina y estaba este hue..., que yo no lo conocía, y me dijo por mi nombre. Parece que él me había visto en la primera temporada y le había gustado. Y de ahí no caché nada más”, agregó.

Sin embargo, años después coincidieron en el programa El Elegido de Chilevisión, donde Slimming trabajaba con Pedro Ruminot, jurado del espacio.

“Yo estaba detrás de cámara, entonces, para los participantes que aparecían, yo le mandaba chistes a Ruminot, así como ideas de qué hue... que podía criticarles o decirles”, explicó.

En ese contexto, el comediante se dio cuenta de una particular situación durante una rutina de Johan Pérez. “Empezó a contar chistes que había contado el Edo Caroe en ‘Alfombra Roja’ y que eran escritos por mí”, reveló.

Al percatarse de esto, "Don Comedia" le sugirió a Ruminot lanzar una broma por el descarado robo. “Oiga, usted anda copiando chistes”, habría dicho el ex Club de la Comedia.