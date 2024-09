Lo notaste? La evidente contradicción de Manuel en su nuevo polémico episodio de Gran Hermano - Chilevisión

Manuel omitió que la idea de cortar el pelo de Yuhui había sido una propuesta de reto a Gran Hermano, lo que fue expuesto por Michelle y causó la furia del jugador italiano.

Este domingo, Manuel Napoli levantó las alarmas de los fanáticos de Gran Hermano, quienes se percataron de una contradicción del jugador en su relato sobre el corte de pelo que le hizo a Yuhui, contra su voluntad.

Aunque Napoli lo presentó como un reto para obtener un premio a cambio, "El Big" le negó la petición y le respondió que no estaba de acuerdo con su propuesta. Una situación radicalmente distinta a la que Manuel le contó a Diana Bolocco.

Seguidores notaron contradicción de Manuel en Gran Hermano

Tal como se mostró en televisión este domingo, Manuel entró al confesionario y expresó: "Tenemos un desafío: Rapar muy corto el pelo a Yuhui en cambio de algo", a lo que Gran Hermano respondió: "No comparto esta misión que estás planteando".

En esa misma línea agregó: "Quiero que quede claro que no habrá ningún premio por esto".

Sin embargo, él no mencionó a Diana que esto era parte de un reto y cuando Michelle decidió exponer la situación frente al resto de los jugadores, Manuel enfureció y contó una versión distinta de la historia.

"Me cabrea porque Michelle no estaba presente (...) Yo fui al confesionario, hablé con Gran Hermano y le dije: 'Si Yuhui se corta el pelo ¿Tiene un premio? y me dijeron: 'No puedo prometer nada porque es muy poco tiempo, no había tiempo'", relató Manuel.

Cabe destacar que los jugadores no ven las notas que se transmiten durante el programa, teniendo acceso sólo para hablar con Diana cuando ella interviene en la casa.

Finalmente, Manuel aseguró que se sentía tranquilo porque su petición había quedado grabada por las cámaras, lo que resultó aún más llamativo para los seguidores de Gran Hermano, quienes cuestionaron el cambio de versión del jugador.

