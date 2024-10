La explícita reacción de jugadores de GH al saber que Chama y Manuel viven juntos: “Muy bizarro” - Chilevisión

Los jugadores de Gran Hermano quedaron sorprendidos al enterarse que Alexandra "Chama" Méndez y Manuel Napoli ahora viven juntos en Chile.

Durante el programa en vivo se les mostró a los participantes un video de sus ex compañeros celebrando su nueva etapa después de pasar por varios conflictos y polémicas dentro de la casa.

Michelle Carvalho reacciona a Chama y Manuel

En el video aparecen Napoli y Méndez celebrando su departamente en Chile con Viva la vida de Coldplay de fondo. En el registro, además, agregaron la palabra "home".

Michelle fue la primera en ser consultada por su opinión ante la noticia, asegurando que, pese a que les desea lo mejor, "no le compro".

"Después cuando el intensamente sea muy intenso con ella y no la deje respirar y vivir, ahí quizás cada uno para su lado... pero si es de verdad y es real, que les vaya bien", explicó entre risas.

"No me lo compro mucho la verdad, me parecía todo muy bizarro", sentenció.

En la misma línea, arremetió con el italiano al decir que "él no es una persona que le suma, ella es muy intensa, explosiva, y él le sube el tono a eso (...) saca lo peor de ella".

Por su parte, Miguel Martínez comentó que "si realmente afuera se quieren, se tienen aprecio, que sean felices, que duren lo que tengan que durar".

El video de Chama y Manuel