Javiera Contador reveló drástica decisión tras pifias en Viña 2024: “No nací en esta vida para...” - Chilevisión

En conversación con Pamela Díaz, la actriz y comediante reflexionó sobre su fallida presentación en el Festival de Viña del Mar 2024. “Esa situación es imbancable como comediante”, afirmó.

Javiera Contador tomó una drástica decisión después de su fallida presentación en el Festival de Viña del Mar 2024.

Recordemos que la actriz se presentó el lunes 26 de febrero después de Andrea Bocelli. El espectáculo del italiano desató la ovación del público, quienes exigían la gaviota de platino.

Por esta razón, Contador le tocó subir a la Quinta Vergara en medio de un mar de pifias que nunca supo controlar.

VER MÁS SOBRE JAVIERA CONTADOR

La drástica decisión de Javiera Contador tras Viña 2024

Javiera Contador fue la reciente invitada al programa de YouTube #SinEditar, conducido por Pamela Díaz, donde descartó la posibilidad de volver al certamen viñamarino.

“Yo no voy a ir nunca más al Festival de Viña. No, jamás, nunca más. No nací en esta vida para pasarlo mal”, dijo en conversación con “La Fiera”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Yo voy a ir a un lugar donde lo quiero pasar bien y Viña, aunque me vaya increíble, es un lugar donde yo lo paso mal desde la previa, la presión, la prensa“, agregó.

Durante la entrevista, Contador reflexionó que "quizás una persona con más oficio y profesionalismo podía dar vuelta la situación (...) Lo que sentí es que, da lo mismo la rutina que tuviera, esa situación (de entrar con pifias del público) es imbancable como comediante".

"El humor también funciona por feedback y yo, en esa situación, no puedo nomás", añadió la actriz, quien además valoró el cariño que recibió en redes sociales.

Mira el momento acá: