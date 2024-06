Los personajes clave de House of the Dragon que debutaron en la segunda temporada: Uno ya no está - Chilevisión

La venganza de la reina Rhaenyra Targaryen empezó con pie firme en la segunda temporada de la trama. Una historia que promete seguir derramando sangre de inocentes.

Este domingo 16 de junio fue un día feliz para los fans de House of the Dragon. Tras dos años de espera se estrenó la segunda temporada de la serie basada en el universo de Game of Thrones.

En el primer capítulo de esta nueva entrega se retomó la historia tras una dura pérdida que sufrió la reina Rhaenyra Targaryen en medio de la guerra desatada por la usurpación del trono a manos de su medio hermano, Aegon II Targaryen, hijo de Viserys Targaryen y Alicent Hightower.

Pero junto a ello aparecieron nuevos personajes clave para lo que resta del relato y que, como ya se advirtió en este primer episodio, continuará derramando sangre.

[ADVERTENCIA DE SPOILER]

Si no viste el primer capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon, acá te encontrarás con importantes spoilers del episodio.

Los nuevos personajes de House of The Dragon

Cregan Stark

Uno de los primeros personajes en aparecer es Cregan Stark, antepasado de Ned y el clan de los lobos Stark en Game of Thrones.

El nuevo Stark apareció junto a Jacaerys Velaryon, hijo de Rhaenyra enviado para reforzar su apoyo en esta guerra por el trono.

Cregan recordó que al otro lado del muro está "la muerte" y será una pieza clave para comprometer la ayuda de 2 mil "barbas blancas" por la reina Targaryen.

En su breve pero relevante aparición, Cregan también fue quien recibió un cuervo con el mensaje que alertó sobre la muerte del príncipe Lucerys Velaryon. De ese modo, el príncipe Jacaerys se enteró del accidente de su hermano y voló de regreso a Dragonstone para reencontrarse con su madre.

Alyn

Continuando con el capítulo, también hizo su primera aparición Alyn, quien fue el responsable de salvarle la vida a Corlys Velaryon. En esta ocasión no se dio luces de su importancia en la historia, pero quienes leyeron el libro saben el rol clave que poseerá en el desenlace.

Por ahora, es el encargado de gestionar la reparación del barco de Velaryon para sumarse a la guerra en apoyo a la reina.

Hugh el Martillo

Otro personaje que surgió fue Hugh el Martillo. En una breve aparición, se puede ver que este herrero habla por él y el resto de sus compañeros ante el rey Aegon II.

En su intervención, le pidó apoyo económico para continuar construyendo las armas que se requieren en esta guerra. Solicitud a la que el monarca accedió.

Blood and Cheese

Siguiendo con la historia, llegó el momento de Blood and Cheese, quienes en la serie no fueron presentados con aquellos nombres, pero que son reconocidos en el libro por dichos seudónimos.

Blood, en el caso de la serie, corresponde a un guardia real y espía del Gusano Blanco, quien ante Daemon Targaryen reconoció su repulsión hacia la familia Hightower y, por tanto, su rechazo al reinado de Aegon II.

Esto le permitió a Daemon poder ingresar a la Fortaleza Roja y conocer a Cheese, cuya labor en el castillo se basa en la instalación de trampas para ratones. Algo crucial que le permite conocer cada acceso más recóndito a las múltiples habitaciones del recinto.

Jaehaera y Jaehaerys Targaryen

Son los dos hijos del rey Aegon Targaryen con la reina y su hermana, Helaena. Atención con estos nombres, ya que serán claves en lo que viene a continuación.

Jaehaera corresponde a la niña y Jaehaerys corresponde al niño, quien en este capítulo inclusive fue llevado por su padre al consejo para que aprendiera a temprana edad sobre las responsabilidades de un rey. Esto dado que es el "heredero del trono".

¿Cómo se relacionan estos personajes?

Luego que la reina Rhaenyra regresó a Dragonstone tras la muerte de su hijo, pidió la cabeza de Aemond Targaryen, responsable de la tragedia y hermano del rey Aegon II.

Esta solicitud fue tomada rápidamente por su esposo y tío, Daemon, quien negoció con el Gusano Blanco y acudió a la Fortaleza Roja para sobornar al guardia (Blood).

Conseguido este objetivo, Daemon ingresó al recinto y repitió la hazaña con Cheese, a quien le ofreció mucho dinero bajo la condición de que concretara el asesinato de Aemond.

De esa forma, Blood y Cheese decidieron cumplir con lo pedido y entraron al castillo. Pero tras una serie de errores no forzados, terminaron encontrándose con la reina Helaena en compañía de sus dos pequeños hijos, Jaehaera y Jaehaerys.

Luego de amenazarla de muerte, la obligaron a que revelara quién de los dos niños era el varón, por tanto, sucesor en la línea del trono. Fue así como ella señaló a Jaehaerys, y ambos hombres procedieron al brutal asesinato.