Vendedor ambulante contó en TikTok cómo su perrita lo salvó de las drogas: “Ella me cuida” - Chilevisión

Una emotiva historia se viralizó en TiKTok y cuenta cómo un vendedor ambulante argentino fue "salvado" por una perrita que adoptó. "Salí de las drogas pesadas garcias a ella", contó.

El video fue publicado por un tiktoker llamado Tomas Ross, quien en su perfil se dedica a compartir diferentes historias, como la de Dani.

"Ella me cuida a mí y yo a ella"

Los protagonistas del viralizado registro son Akira y Dani, un hombre que confecciona placas de mascotas en la calle y con el dinero que reúne puede alimentarse él y a su mascota, con quien incluso se moviliza en motocicleta.

"Ella me cuida a mí y yo la cuido a ella", comienza diciendo el hombre: "Si bien la vida no es fácil para nadie (...) me di una oportunidad de tener un bichito como este que con los años que la tengo me abrió la cabeza en un montón de cosas".

Tras eso, aseguró que "salí de la drogas pesadas" y que "yo me fui acostumbrando a que ella necesitaba de comer y yo no me podía gastar la plata en drogas, entonces me dediqué a ella".

Según relató el tiktoker, Dani trabaja en Buenos Aires, en la equina de Cabildo y Juramento, lugar en el que vende las placas de mascotas porque "si perdemos el perro, perdemos una parte de nosotros".

"El que yo pueda trabajar todos los días, significa que puedo darle de comer a mi perra, puedo comer yo, matener mi moto como puedo", continuó el hombre.

En esa línea, reflexionó en que "hay cosas que te cambian en la vida. Bichitos, perritos, gente. Lo mejor que te puede pasar en el mundo es que un bichito como esa naturaleza de 40 cm de alto y dos millones de pelos te da lo que ninguna persona te da".

