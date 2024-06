Habla el guardia amable que graba a mecheros en TikTok: “La idea es no rebajarme a su nivel” - Chilevisión

Jackendy Fevrier se volvió viral en TikTok al subir el video de una mujer que se hizo pasar por embarazada ocultando kilos de carne en su ropa. "Me ha tocado quitarles mercaderías a niños y abuelitas", confesó.

El guardia cuyos videos acumulan millones de reproducciones en la redes sociales reveló por qué graba a los mecheros que roban en los supermercados en los que trabaja como vigilante.

Y es que hace unos días, en TikTok se volvió viral el video de una mujer que fue captada por Jackendy Fevrier, quien se hizo pasar por embarazada ocultando kilos de carne y productos congelados en su ropa.

Habla guardia viral de TikTok

El haitiano Jackendy Fevrier, de 30 años, es el protagonista de esta historia y trabaja como guardia de supermercado en Santiago.

Sobre por qué graba a los mecheros, a quienes siempre interpela de manera muy amable y calmada, Fevrier dijo a LUN que "es para evitar todo tipo de acusación y tener mi evidencia".

"Hay personas que me dicen que grabar es un delito, yo les respondo que robar es un delito", añadió.

"También me ha tocado quitarles mercaderías a niños y abuelitas", confesó. "De ellos jamás voy a subir una grabación. Me dan mucha pena. Pienso que una de esas señoras podría ser mi mamá. Muchas veces lo hacen por necesidad. Yo me doy cuenta perfectamente cuando son ladrones", comentó.

El modus operandi de Jackendy

Jackendy reveló que mis jefes dicen que tengo habilidad para cachar quién está robando" y que "me gusta pasear por la sala (supermercado). Observo su forma de caminar, si mira mucho hacia los lados, hacia arriba. Su conducta".

"Si echa diez desodorantes al carro es sospechoso. O si lleva más de cinco trozos de carne envío un código (por radio) a mis compañeros para que estemos atentos a que los pague en la caja", continuó.

Si ve que alguien roba, recurre a dos opciones, esperar a que pase por la caja o acercarse y "le pido con amabilidad que entregue los productos. La idea es hacer el trabajo lo más piola posible".

Sin embargo, recibe muy malos tratos por parte de los mecheros: "Lo más típico es muerto de hambre o insultos por mi color de piel. Ya estoy acostumbrado. La idea es no rebajarme nunca al nivel del delincuente".

"Siempre tengo presente que estoy en un lugar público, que no hay que llamar la atención", expresó el hombre, quien es padre de dos niñas y cuenta con el curso de guardia de seguridad OS-10.

Con respecto a los productos que más se roban, el guardia relató que son leche, café, endulzantes, chocolates y champús, pero que todo "depende de la fecha".

Finalmente, confesó que "mi objetivo es informar a la sociedad chilena de lo que está pasando para que la autoridad, que tiene competencia legal para actuar, busque una solución para frenar la delincuencia".