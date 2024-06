La joven creadora de contenidos no tuvo una buena experiencia con su primer intento para sacar su permiso para conducir. Ante la frustración y la tristeza, su padre encontró una emotiva manera de motivarla a seguir intentando.

Un registro se volvió viral en TikTok luego de que una joven reprobara por primera vez su examen teórico de conducir para obtener su licencia. Ante esto, estalló en llanto tras contarle lo ocurrido a su padre.

Pero lejos de molestarse, lo que su progenitor hizo fue ayudarla con unos valiosos consejos para superar adversidades de la vida. Y ella sí que recibió de buena manera estas palabras.

"Gracias por tanto, mi viejito (....) aquí dándome ánimo para no sentirme tan mal", escribió en el video que ya acumula casi 100 mil reproducciones.

Incluso, la joven recibió una gran cantidad de comentarios de apoyo: "Tranquilidad ante todo", "yo se lo regalo si quieres (el curso), pero siga los consejor de tu hermoso padre y llegarás más lejos", fueron sólo algunos.

"Al último las cosas se dan"

"Fallaste en una, ya, le das con la otra. Fallaste en la otra, les da con la otra. Tú me has visto siempre que yo he luchado con todo y al último las cosas se dan", partió diciendo el padre de @stomiidae, quien compartió el registro en la red social.

Ante la dificultad, le sugirió no rendirse: "No tienes que ofuscarte porque saliste mal. Saliste mal nomás. 'Me tengo que preparar más', pero tienes que tenerte confianza. Tú a veces desconfías tanto de ti que eso te lleva a cometer errores", señaló.

"Tú tienes que siempre darte confianza, confiar en ti. 'Yo soy capaz, yo soy capaz de todo. He hecho esto, he hecho esto otro y siempre las cosas me han resultado. Tengo que luchar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto'. Pero todo es con esfuerzo", cerró emotivamente el momento.

