Íñigo López cerró las puertas a una futura reconciliación amorosa con Eskarcita: “Ya fue...” - Chilevisión

El exintegrante de Gran Hermano 2 habló de su pasada relación con la influencer, revelando qué fue lo que más le dolió del quiebre y que no hay chances de tener una segunda oportunidad con Scarlette Gálvez.

Íñigo López volvió a hablar de su mediático quiebre sentimental con Eskarcita a meses de la polémica que se desató en redes sociales por su reingreso a la casa de Gran Hermano Chile.

Todo ocurrió en del reality, donde se ve que el exfutbolista, Karina y Camila Power tuvieron un beso de a tres, provocando que los influencers dejaran su relación.

Sin embargo, a varias semanas de lo ocurrido, el exintegrante del GH volvió a referirse a este tema, asegurando que ya es algo superado y que se ve muy difícil una reconciliación con Eskarcita.

Íñigo descartó una futura relación con Eskarcita

En el programa digital de Agricultura, Fuera del Área, el exdeportista habló de su pasada relación, afirmando que no habrá una segunda parte con Scarlette Gálvez

"Se puede hablar de lo que pasó, pero yo no voy a referirme a ella ni nada", comenzó su explicación Íñigo antes de entrar en materia respecto a lo que más le dolió del quiebre.

"Hubo personas, que no tenían nada que ver con la relación, que se aprovechan y tiran mala onda. Me pasó en la Teletón, en un momento tan bonito como que me estén atacando una persona que nunca vi en mi vida", refrendó.

Asimismo, Íñigo no dudó en elogiar a Eskarcita, asegurando que fue "muy bonito" haberla conocido, pero que no volvería a tener una relación sentimental con la influencer.

"Ya fue, ya está atrás. No volvería a tener algo con ella ni nada. Ella yo creo que tampoco, así que cada uno por su lado. No tenemos ningún contacto, pero se aprendió. Fue un aprendizaje", cerró Íñigo López.