Íñigo y Angélica pelearon a los gritos en el sótano por provocador gesto: “Tu mente es tan pequeña...” - Chilevisión

Íñigo tuvo unos días intensos en la casa más famosa del mundo al protagonizar tres peleas con jugadores diferentes. Una de ellas ocurrió con Angélica, nueva integrante de Gran Hermano Chile, y que terminó con importantes descalificativos.

Todo partió cuando el participante hizo un gesto que molestó a su compañera, luego de alejarse de ella poniendo cara de miedo. Cuando le preguntó qué le pasaba, él se limitó a responder que "me da susto usted, es bélica".

"Esas cosas que andas haciendo no encuentro que sean de respeto", le respondió Angélica, iniciándose una acalorada discusión que rondó en torno a la edad de ambos.

¿Qué le dijo Iñigo a Angélica?

Primero fue Sepúlveda quien le preguntó al ex futbolista cuántos años tiene, ya que aseguró que su comportamiento es de un adolescente de 15. Pero Íñigo no se quedó atrás, afirmando que "yo no podría decir cómo se comporta una persona de 43, porque no tengo esa edad".

"Yo me comporto como quiero y no depende de la edad", continuó Angélica, quien rápidamente ironizó con haberle "dado pantalla" a López con esta pelea.

"Gracias por la pantalla, Angélica... la media perso. ¿Qué me va a dar pantalla usted si lleva tres días aquí?", siguió el aludido. Pero la competidora estuvo lejos de guardar silencio, riéndose con que su compañero lleva un mes en el encierro "y afuera ni te conocen".

"Ojalá cuando tenga 43 no estar en un reality, es lo único que pienso", replicó Íñigo. Mientras que Angélica lo tachó de machista, rematando con que "tu mente es tan pequeña que piensas que lo único que sé hacer es estar en realities".

"Bueno, gracias por la pantalla al niño machista", cerró el participante.