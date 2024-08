Gran Hermano se pronunció por aumento de robos en la casa y el sótano: “Lo que es peor...” - Chilevisión

El comunicado de Gran Hermano trajo serios conflictos entre los integrantes de la casa más famosa del mundo, los cuales serán emitidos en extenso durante el programa de este jueves.

Este jueves Gran Hermano se pronunció respecto de la seguidilla de robos de comida durante los últimos días entre la casa y el sótano y entregó a los jugadores su decisión respecto del tema.

Esto, luego de que Angélica, Linda y Carlyn robaran en masa productos como café, carne, productos en lata, palta, chocolates e incluso artículos para hornear.

¿Qué dijo Gran Hermano sobre los robos de comida en la casa?

Esto generó la furia de Michelle y La Chama, quienes encontraron el café escondido y sacaron lo que les pertenecía, sin embargo, tras la pijamada de este jueves, volvieron a atacar las despensas de la casa, por lo que Pedro se percató y los encaró.

Antonia tampoco se quedó atrás y fue a hablar con los integrantes del sótano, pero Linda y Camila Power la acusaron de "darse vuelta la chaqueta", a pesar de que Casanova se ofreció a darles comida "sin necesidad de robar".

Es por ello que durante esta mañana, Gran Hermano señaló: "Ante los reiterados robos o hurtos de ocmida tanto del sotano a la casa como de la casa al sotano quiero comunicarles que no voy a involucrarme en actos de esta naturaleza".

En esa misma línea, añadió: "Son ustedes mismos los que deben velar porque no les falten alimentos y saben que las reglas son claras al respecto. Los habitantes del sótano no pueden sustraer comida de la casa, pero lo que es peor, los integrantes de la casa no deberían quitarles comida a aquellos que menos tienen".

Además, Gran Hermano señaló que dependía de los jugadores aceptar o no los robos, sin embargo, él no ingresará más comida de la que se suministra cada semana.

Cabe destacar que tanto Linda, como Angélica y Carlyn admitieron sus robos dentro del sótano esta mañana, incluso Carlyn sacó desde sus zapatos una serie de objetos robados que puso sobre la mesa, recibiendo las felicitaciones de Angélica.

