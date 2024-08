Sin cortes: Revisa la pelea completa entre Pato e Íñigo en Gran Hermano - Chilevisión

Un incómodo momento se vivió en la casa de Gran Hermano Chile cuando Íñigo López y Patricio Esteffan comenzaron a discutir acaloradamente.

Y es que tras algunas acusaciones de supuestos robos de comida entre los jugadores en el encierro, finalmente la situación escaló hasta una pelea entre ambos participantes.

Cabe destacar que sin llegar más allá de las palabras, Íñigo y Patricio se lanzaron varias situaciones que han ido ocurriendo y que sólo ayudaron a acumular tensión.

"Robas y culpas al resto"

"Córtala de andar culpando pa' todas partes, yo no he robado nada", comenzó diciendo Patricio una vez que siguió hasta el patio de la casa al ex futbolista.

"Robas y culpas al resto de robar ¿De qué me estás hablando? ¿Quieres que te diga todo lo que pienso? Yo te voy a sacar a vo' y a la Power. Corta te la digo", aseguró Esteffan.

Por su parte, íñigo le recordó en varias ocasiones el hecho de que no sacó a Camila Power, razón que le habría dado el privilegio de seguir en competencia.