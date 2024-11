Gonzalo Valenzuela reveló qué lo motivó a casarse con Kika Silva: “Pensé que no me volvería a enamorar” - Chilevisión

En conversación con Luis Jara, el actor mencionó a su ex pareja, María Gracia Omegna, admitiendo que no creía que se volvería a enamorar después de terminar con ella.

A finales del 2023, Gonzalo Valenzuela tomó un vuelo a Las Vegas y se casó con la influencer Kika Silva tras meses de noviazgo, sin embargo, la pareja no dejó de celebrar y en abril de este año, volvió a contraer matrimonio, esta vez en Maitencillo con sus familias y amigos presentes.

No obstante, para el actor fue una decisión de suma importancia, ya que no tenía planeado casarse, ni menos aún volver a tener una relación importante después de su quiebre con la actriz María Gracia Omegna.

VER MÁS DE SHOW

Gonzalo Valenzuela abrió su corazón sobre su relación con Kika Silva

En conversación con Luis Jara, en su programa Al Piano con Lucho, el actor fue consultado por sus relaciones de pareja en general, instancia en que él agradeció a estar mujeres con las que tuvo "muy buena suerte", y de paso aprovechó el espacio para sacar a colación a su actual esposa.

"Ahora ya me casé po’, papi, estoy en otra", indicó Valenzuela a su entrevistador, haciendo referencia a Kika Silva, quien actualmente se encuentra "de despedida de soltera, se fue de viaje como dos semanas", agregó.

"Me enamoré, me enamoré profundamente de esta mujer, y no me había casado nunca en mi vida, y no sé, pensé que nunca me iba a casar. Pensé que no me iba a volver a enamorar ya después de la mamá de la Anka (María Gracia Omegna), yo dije 'no, ya está'", confesó Gonzalo.

Ante esto, se le consultó cuál era la diferencia entre sus otras parejas y la influencer, además de qué era lo que lo había motivado a tomar la decisión de darle un anillo.

"La verdad que siento una diferencia, el matrimonio cambia, algo cambia en uno (...) Tengo como una seguridad, como que de verdad no estoy pisando huevos, como me ha tocado en muchas relaciones. Si no que es cierto de que tengo una responsabilidad enorme, una mujer maravillosa y que realmente va a ser para toda la vida, papi, para toda la vida", expresó el actor con emoción al recordar a Kika.