María Gracia Omegna se llenó de críticas por cómo se refirió a su hija: “Ese término no existe” - Chilevisión

La actriz chilena generó un intenso debate en redes sociales tras publicar un video con su hija Anka, fruto de su relación con Gonzalo Valenzuela.

La actriz María Gracia Omegna generó un intenso debate en redes sociales por la forma en que se refirió a su hija Anka, fruto de su relación con Gonzalo Valenzuela.

A través de su cuenta de Instagram, Omegna llamó la atención de sus seguidores tras usar lenguaje inclusivo al mencionar a la pequeña en un video.

Critican publicación de María Gracia Omegna

"Panorama fin de semana. Con hije", escribió sobre el registro en que resume un paseo que tuvo la intérprete con la niña por el casco histórico de Santiago.

En las imágenes aparece María Gracia visitando un café y un museo taller ubicado en los barrios Yungay y Brasil, en pleno centro de la capital.

"Fue hermoso. Solo me encontré con tesoros. Altamente recomendable", escribió la intérprete en la descripción del posteo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sin embargo, el video se llenó de críticas por parte de usuarios, quienes no perdonaron que la actriz utilizara la palabra "hije" para hablar de Anka.

"Ese termino no existe", "no le arruines la infancia", "la estupidez pa' grande", "hija y punto" y "no seas rara", fueron parte de las reacciones.