Ganadora de Rojo relató el insólito robo que sufrió en Barrio Meiggs: “Estaba lleno de gente” - Chilevisión

Un insólito robo fue el que sufrió la ganadora del programa Rojo, Jazz Torres, cuando pasó por el Barrio Meiggs y le rajaron la cartera.

A la bailarina le terminaron sacando la billetera con todas sus tarjetas y 70 dólares, además de algunos recuerdos.

La artista pasó por el Barrio Meiggs para poder llegar a una tienda y comprar galvanos para un evento de batallas de hip hop que realizará en el centro de Santiago este 8 de diciembre.

"Yo andaba con mi cartera, que es larga, al lado, pero tirada para adelante, y cuando doblé por la Alameda con Bascuñán estaba lleno de gente y tres mujeres como que me bloquearon el paso, disimuladamente, parecía algo casual", contó a LUN.

"Sentí que me tocaron la cartera, así que la agarré y la corrí para adelante, pero no la revisé y me costó salir de ahí", recordó Torres.

En esa línea, comentó que continuó su camino sin darse cuenta, en ese momento, que le habían robado.

"A los 15 minutos, cuando llegamos al local de Broncerías, mi hermana, que andaba conmigo, me dijo que tenía el cargador del celular colgando de la cartera. Tenía solo dos cosas, el celular y la billetera, y me habían sacado la billetera", contó.

"Me rajaron la cartera en segundos y me la sacaron. El celular lo tenía al lado, menos mal que no me lo sacaron", añadió Jazz.

En su cartera tenía "mi carnet de identidad y todas mis tarjetas. Con la ayuda de mi hermana bloqueé todo altiro, hasta el carnet".

"No tenía efectivo, pero tenía como 70 dólares envueltos junto a mis lentejas de la buena suerte, del Año Nuevo. Aparte, en la billetera tenía muchos recuerdos de mis viajes, cosas que guardo como los boletos de Metro, estampillas", lamentó.