Famosa rompió en llanto al ser la novena eliminada de Top Chef VIP: “Tomé una mala decisión” - Chilevisión

Una inesperada eliminación se registró en el reciente capítulo de Top Chef VIP, donde una de las celebridades no convenció a los jueces y se convirtió en la novena eliminada de la competencia.

Este miércoles se vivió una nueva jornada de eliminación en Top Chef VIP, donde una querida ex animadora de televisión dijo adiós a la competencia.

En primer lugar, los participantes compitieron en equipos durante la prueba de salvación, donde prepararon pollo relleno con papas Williams.

El desafío no estuvo exento de dificultades, ya que a sólo segundos de entregar su plato, Constanza Capelli sufrió un accidente al quemarse con aceite hirviendo.

Pese a lo anterior, el equipo de Capelli -también integrado por Álex Ortíz y José Luis Bibbó- fue la mejor preparación y lograron salvarse de la temida eliminación.

¿Quién fue eliminado de Top Chef VIP?

Posteriormente, los concursantes de Top Chef VIP enfrentaron una compleja prueba de eliminación, cuya consigna fue el ají como protagonista.

De este desafío, los peores evaluados fueron Nicolás Brown, Rayén Araya y Magdalena Montes, siendo esta última la novena eliminada de la temporada.

Ante esto, Magdalena rompió en llanto al conocer el veredicto de los jueces y recibió el cariño de sus compañeros.

"Me voy súper triste porque estaba muy contenta, aprendí mucho. Estoy muy agradecida de la gente de la cocina y de los chefs", señaló tras la eliminación.

Asimismo, la comunicadora indicó que "cuando vi la primera temporada, me encantó el trabajo de ustedes. Yo trabajo en televisión hace muchos años y hace mucho tiempo que no veía un programa que me gustara ver, y yo dije 'ojalá me llamen de ese programa participar'".

"Como yo tengo mi cerebro en sintonía con mis metas, me llamaron. Lo disfruté mucho, es uno de los mejores lugares en los que he trabajado", expresó entre lágrimas.

Frente a las cámaras, la periodista reconoció que "acá cuesta caro un día malo y tomé una mala decisión en la receta que elegí".