“Fue mágico”: Cata Pulido recordó emotivo encuentro con su hijo Sasha el día en que murió - Chilevisión

Catalina Pulido detalló en Podemos Hablar el último día de vida de su hijo, Sasha, y como un encuentro con tres personas muy importantes la ayudó a poder sobrellevar la despedida.

Catalina Pulido habló en extenso sobre la muerte de su hijo mayor, Sasha, en Podemos Hablar y reveló que aquel día generó un emotivo encuentro que la ayudó a atravesar el proceso.

El hijo de Catalina sufrió una hepatitis autoinmune que lo mantuvo tres semanas internado en una clínica, afectando la mayor parte de sus órganos y cuya posibilidad de sobrevivir disminuyó de un 10% a un 2%.

"Fue mágico para mí"

En ese sentido, Pulido le comentó a Diana Bolocco que "trataron de hacerle diálisis, empezó a desangrarse por dentro, tenía úlceras en el estómago, no habian plaquetas o sea... todo era terrible".

Sin embargo, el día en Sasha falleció, el doctor encargado habló con la actriz y le dijo: "'Tenemos tres posibilidades, o lo desconectamos, o le seguimos dando esta cantidad de bombas de remedio, que va a ser más traumático para ti', me dijo, y para él".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En esa misma línea, agregó: "Porque finalmente lo vamos a reventar ¿Cachai? Y para ti va a ser traumático, y él no está sufriendo, me dijo, él no está sufriendo nada, él está bien... y lo otro es que, bueno, se vaya nomás".

Ese día, Catalina comentó que "las enfermeras me ayudaron con varios calmantes que fueron mi ayuda en ese minuto, sos, que lo agradezco profundamente", y luego se reunió con el padre de su hijo, la pareja de él y Guillermo Ruiz, su pareja.

"Fue magico porque esas tres semanas estuvimos mas juntos que nunca, ese dia me despedi de él y le dije: 'Guatón, si tú quieres irte, váyase. No te voy a retener, es libre de hacer lo que tú quieras'. Lo solté. Falleció en mis brazos", explicó Catalina.

En esa misma línea, agregó: "Estaba su padre, yo, la señora de su papá y mi pareja, los cuatro. Y eso también fue mágico para mí. Fue mágico porque fue como soltarlo. O sea, fue como, ya, listo, se acabó el sufrimiento. Porque también era una agonía".

Finalmente, Pulido hizo un profundo análisis sobre la situación en donde aseguró: "Yo prefiero dejarlo libre", puesto que si Sasha hubiese sobrevivido, habría tenido secuelas muy graves.