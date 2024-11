Emilia Dides se lució cantando hit de Mon Laferte previo a su debut en Miss Universo - Chilevisión

La representante chilena aprovechó la instancia para compartir con los mariachis en Ciudad de México y deslumbró con su canto, ad portas de la competencia preliminar en Miss Universo 2024.

Emilia Dides se robó nuevamente todas las miradas y fue grabada cantando por segunda vez una canción de Mon Laferte en México, previo a la competencia preliminar del Miss Universo 2024.

La modelo y también cantante, llegó hasta el Salón Tenampa en Ciudad de México donde aprovechó de compartir con los mariachis presentes, con quienes interpretó una emotiva versión de "Tu Falta de Querer".

Emilia Dides se lució con canción de Mon Laferte

La representante chilena lució la banda de nuestro país mientras cantaba en un deslumbrante vestido negro, lo que atrajo todas las miradas del público presente en el lugar en donde también estaban las otras candidatas del certámen.

El video que ya supera los 25 mil "me gusta", posee más de 800 comentarios donde los seguidores destacaron las cualidades de Emilia y el desempeño que ha tenido durante el Miss Universo, posicionándose como una de las favoritas para ganar la corona.

"Creo que es la candidata que más ha disfrutado Miss Universe", "Ella es lo mejor que he visto. Tiene incluso las feas miradas por su talento", "Emilia espectacular" y "No están soportando tanto talento y carisma", son algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe destacar que la candidatura de Emilia Dides está enfocada en el canto y los beneficios que trae la musicoterapia, mientras que por otra parte su talento deslumbró a la dueña del certámen, Anne Jakrajutatip, quien le pidió interpretar "All by Myself" hace unos días.

Revisa la publicación de Tiktok: